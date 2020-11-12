На Сумщине лесоруб погиб под упавшей сосной В Середина-Будском районе погиб 54-летний мужчина.

Произошло это 19 ноября, около 13.00. Об этом сообщил представитель Нацполиции Сумщины Владимир Крупецких, пишет Суспільне.

По его словам, во время плановой санитарной вырубки деревьев на работника лесного хозяйства упала сосна.

При осмотре тела следов насильственной смерти не обнаружили, сказал г-н Крупецких. Для установления окончательной причины тело направили на экспертизу.

Полиция открыла уголовное производство по части 2 статьи 272 «Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью», которая предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.