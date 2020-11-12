Битва петиций: сумчане голосуют против дистанционного обучения в школах После того, как петиция за дистанционное обучение в школах до конца 2020 года набрала необходимое количество голосов для рассмотрение на сайте оналйн-петиций заргеистирована еще одна – «Против перевода школ города Сумы на дистанционное обучение».

«Просим не переводить на дистанционное обучение школьников города Сумы. Родители работают, поэтому возникают сложности с тем, что ребенка не с кем оставить дома. Интернет работает с нагрузкой, что не позволяет учителю качественно провести оналйн урок. Тем более, если в школе нормальная посещаемость. И это не несет угрозу жизни не детям, ни педагогам», - пишет автор петиции Шестакова Ирина Анатольевна. Подписать петицию можно здесь.