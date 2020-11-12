Битва петиций: сумчане голосуют против дистанционного обучения в школах

«Просим не переводить на дистанционное обучение школьников города Сумы. Родители работают, поэтому возникают сложности с тем, что ребенка не с кем оставить дома. Интернет работает с нагрузкой, что не позволяет учителю качественно провести оналйн урок. Тем более, если в школе нормальная посещаемость. И это не несет угрозу жизни не детям, ни педагогам», - пишет автор петиции Шестакова Ирина Анатольевна.
Подписать петицию можно здесь.
Оксана Задорожная
Нормально воспитанные дети без проблем занимаются и онлайн дома без "нянек", не являясь разносчиками инфекций... да, но это единицы!