Завтра начнет действовать закон о штрафах за отсутствие маски Закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения COVID-19" опубликован на страницах официальной газеты ВР "Голос Украины".

Текст закона опубликован на сайте издания.

Закон направлен на предотвращение распространения COVID-2019 среди населения Украины.

Так, в статье 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусмотрено наказание за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно, в виде штрафа от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 170 грн до 255 грн).

Штраф может взиматься на месте совершения административного нарушения с помощью безналичных платежных устройств.

Налагать штрафы смогут органы внутренних дел, Национальная полиция, уполномоченный орган здравоохранения, уполномоченные органы Государственной санитарно-эпидемиологической службы, а также органы местного самоуправления.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" (№3891) Верховная Рада приняла 6 ноября.

Председатель Верховной Рады подписал его 10 ноября, а президент — 19 ноября.