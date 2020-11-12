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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:41315

На Сумщине до сих пор не все дома с теплом

На территории Сумской области начали свою работу 147 котельных из 160.

Представители управлений Госэнергонадзора в областях продолжают осуществлять мониторинги тепловых хозяйств относительно их готовности к работе в отопительном периоде 2020-2021 годов.

На территории Сумской области начался отопительный сезон во всех населенных пунктах с централизованным отоплением. Так, по состоянию на 13 ноября начали свою работу 147 из 160 котельных. Теплоснабжение включено в 99% жилых домов области (2706 домов из 2739) 100% лечебных учреждений; 100% дошкольных учебных заведений; 100% учреждений среднего образования.

Кроме того, во исполнение требований подпункта 2.1.2 пункта 2 Порядка применения тарифов на электроэнергию, утвержденный постановлением НКРЭ от 23 апреля 2012 № 498, представители управлений Госэнергонадзора в регионах выдают акты о подтверждении факта отсутствия газификации природным газом многоквартирных домов и отсутствия или не функционирования централизованного теплоснабжения.

Общество
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