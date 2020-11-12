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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:10230

До конца года на Сумщине под COVID-19 перепрофилируют половину коечного фонда

На сегодня для лечения коронавирусной инфекции в области в 16 медучреждениях уже развернуто 1359 стационарных коек, что составляет 30% всего коечного фонда области.

Только за последние сутки в больницах Сумщины добавилось 246 дополнительных мест. На сегодня занято 669 коек (468 пациентов с лабораторно подтвержденным коронавирусом и 201 – с подозрением), 744 койки обеспечены медицинским кислородом. Об этом сегодня на брифинге в Сумской ОГА сообщил начальник облздрава Сергей Бутенко, пишет Ваш шанс.

В планах – постепенно до конца года задействовать половину всех имеющихся коек в стационарах медучреждений. Уже со следующей недели к оказанию помощи пациентам с установленным диагнозом COVID-19 и подозрением на инфицирование планируют подключить областную клиническую больницу – для госпитализации выделяется стационарный терапевтический корпус на Ковпака, где откроются 220 ковидных койко-мест. «Как только мы получаем разрешение руководителя работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, которым является профильный министр Максим Степанов, это медучреждение начинает контрактовать с НСЗУ и на базе областной больницы будут развернуты допкойки», - уточнил Сергей Бутенко.

Общество
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