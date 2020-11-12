В Конотопе задержали наркодилершу Правоохранители разоблачили жительницу города Конотоп в незаконном обороте психотропных веществ.

Сейчас 40-летней женщине по согласованию с Конотопской местной прокуратурой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Установлено, что злоумышленница в октябре 2019 года был осуждена за хранение наркотических средств. Несмотря на то, что женщина имела не снятую и непогашенную судимость, она продолжила противоправные действия в сфере незаконного оборота запрещенных веществ. В частности, в сентябре 2020 года сотрудниками полиции задокументирован факт продажи подозреваемой психотропного вещества амфетамин в городе Конотоп.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 307 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» Уголовного кодекса Украины. За содеянное ей грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.