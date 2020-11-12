В Сумах спасатели оказали помощь в транспортировке пожилого мужчины к «скорой»

На место происшествия был направлен дежурный караул группы специальной пожарной техники.
По прибытию было установлено, что пожилой мужчина упал в своей квартире и не мог самостоятельно подняться, а медики, прибывшие на место, не смогли перенести пострадавшего к автомобилю. Спасатели с помощью нисолок помогли медикам транспортировать мужчину в «скорую» для дальнейшей госпитализации.
Всего для оказания помощи были привлечены 1 единица специальной техники и 5 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.