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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:25742

В Сумах маршрутка стала причиной тройной аварии

19 ноября, около 9 часов утра, патрульные получили сообщение об аварии с участием трех транспортных средств на улице Герасима Кондратьева.

Прибыв на место ДТП, инспекторы выяснили, что 63-летний водитель маршрутного авто «Рута», не придерживаясь безопасной дистанции и скорости движения, допустил наезд на автомобиль Kia Rio, который стоял впереди него. В дальнейшем Kia Rio, по инерции, наехал на ГАЗ, который находился впереди.

В результате ДТП никто не пострадал, а транспортные средства получили механические повреждения.

Стражи порядка оформили материалы ДТП и составили на водителя транспортного средства Рута административный протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и ст. 126 (Управление без страхового полиса) КоАП.

Право Дтп ДТП с маршруткой

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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