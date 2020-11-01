В Сумах маршрутка стала причиной тройной аварии 19 ноября, около 9 часов утра, патрульные получили сообщение об аварии с участием трех транспортных средств на улице Герасима Кондратьева.

Прибыв на место ДТП, инспекторы выяснили, что 63-летний водитель маршрутного авто «Рута», не придерживаясь безопасной дистанции и скорости движения, допустил наезд на автомобиль Kia Rio, который стоял впереди него. В дальнейшем Kia Rio, по инерции, наехал на ГАЗ, который находился впереди.

В результате ДТП никто не пострадал, а транспортные средства получили механические повреждения.

Стражи порядка оформили материалы ДТП и составили на водителя транспортного средства Рута административный протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и ст. 126 (Управление без страхового полиса) КоАП.