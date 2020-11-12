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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:05840

В Сумах проверили на доступность Троицкую: недоступна

ОО «Бюро правовых коммуникаций» провело мониторинг доступности улицы Троицкой в Сумах.

Проверили 30 локаций регулируемых и нерегулируемых переходов, заездов, тротуаров, остановок общественного транспорта. Именно на этой территории находится немало аптек, медицинских учреждений, магазинов. Рядом расположена областная больница, Сумской областной центр МСЭК, куда постоянно обращаются люди с инвалидностью.

Значительную часть переходов и заездов участник мониторинговой группы на кресле колесном Алексей смог преодолеть лишь с посторонней помощью и рассказал, что именно из-за отсутствия и недоступности имеющихся понижений он вынужден передвигаться по проезжей части. На одном из заездов Алексей чуть не перевернулся - заезд, хотя и выглядел удобным, но оказался опасным.

Мониторинговая группа также зафиксировала отсутствие каких-либо элементов доступности для людей с нарушением зрения. Антирекорд на этой улицы - высота бордюрного камня на переходе Троицкая-Новомостянская – 21 см, сообщает Inclusion Sumy.

Общество
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