На Сумщине с баз Госрезерва пытались украсть зерно на 3 млн грн Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура предотвратили хищение и незаконный вывоз имущества Государственного агентства резерва Украины на сумму 2,7 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

«НАБУ предотвратило хищение и незаконный вывоз имущества Госрезерва – семян подсолнечника стоимостью более 2,7 млн грн, которые хранились на базах в Сумской области. Неотложные следственные мероприятия осуществлено 18-19 ноября в рамках расследования возможных злоупотреблений со стороны служащих госпредприятий Госрезерва, направленных на завладение имуществом», – информируют в ведомстве.

По данным пресс-службы НАБУ, детективы прекратили попытки завладения и незаконного вывоза имущества Госрезерва, и изъяли документы, которыми подтверждается противоправная деятельность. В то же время, как утверждают в бюро, должностные лица Госрезерва вторые сутки препятствуют возвращению имущества на хранение.

«Расследование указанных фактов детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП осуществляют с ноября 2020 года. Предварительная правовая квалификация – ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением)», - добавили в НАБУ.