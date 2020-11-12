Сумские гандболистки уступили донетчанкам Сегодня, 20 ноября, прошла повторная игра 3-го тура чемпионата Украины по гандболу среди команд женской высшей лиги.

ГК «СумДУ» играл в Кривом Роге против «ДЮИ» (Донецкий юридический институт), который уже 7 лет базируется на Днепропетровщине.

В отличие от вчерашней игры, когда сумчанки смогли выиграть, сегодня хозяйки площадки с самого начала захватили инициативу и сумели довести матч до победы 31:29 (18:13). За наших забивали: Марина Поцелуева – 9, Екатерина Ерохова – 5, Марина Панарина – 4, Анастасия Ткач – 4, Анна Серинченко – 2, Мария Коваленко - 2, Мария Спивак – 2, Анастасия Зюзько – 1.

В другой паре Центрально-Восточной группы «Ника» (Николаев) поделила очки с «Броварами-БСФК» 31:32 и и 45:32.

После трех туров в шруппе лидирует «ДЮИ» - 10 очков в 6 играх, дальше – «СумДУ» - 6 (6), «Ника» и «Бровары - БСФК» - по 4 (4), «Южная Пальмира» (Одесса) – 0 (4).