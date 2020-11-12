Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:45334

На Сумщине снабжают коечный фонд кислородом

75 концентраторов по представлению облгосадминистрации уже распределили по областным, районным и городским больницам.

Об этом сообщил начальник областного управления здравоохранения Сергей Бутенко во время брифинга по ситуации с заболеванием коронавирусной инфекцией на Сумщине.

20 ноября по представлению облгосадминистрации на сессии облсовета распределены 75 кислородных концентраторов, которые были приобретены за средства государственной целевой субвенции.

В частности, за счет первого транша медицинской субвенции (15,9 млн грн) было закуплено 25 кислородных концентраторов высокого давления на четыре выхода: 10 передано в Сумской областной центр инфекционных болезней, 15 - областному клиническому госпиталю ветеранов войны. Также на сессии облсовета распределены 50 кислородных концентраторов на два выхода. Они поступят в районные и местные больницы, где оказывают медицинскую помощь больным COVID-19.

В ближайшие дни в область должен дополнительно поступить еще 141 кислородный концентратор, закупленный на средства первого транша. Они также будут распределены между больницами.

Сергей Бутенко сообщил, что второй транш от государства предполагается в в сумме 16,2 млн гривен. За эти средства планируется закупить 40 кислородных концентраторов на четыре выхода и 148 - на два выхода.

Таким образом, коечный фонд области будет обеспечен кислородом более чем на 80%.

Общество
view counter

Статьи

Сумщина потребує високотехнологічні робочі місця
Сегодня 10:56
Що чекає на ринок праці Сумщини завтра?
Вчера 15:34
Сумські посадовці розповіли про умови організації дистанційного навчання в школах
18.11.2020 16:50
Почему не действует сниженный тариф на тепло?
17.11.2020 16:26
Аппарат SMAS лифтинга в Вашем СПА: новый вектор развития бизнеса ®
17.11.2020 13:20
Департамент соціального захисту населення інформує сумчан щодо реалізації програми надання житлових субсидій
17.11.2020 12:23
5 нюансів трудових відносин між працівником та фізичною особою-підприємцем
16.11.2020 15:12
Льготы и гранты. Как государство помогает культуре выйти из кризиса?
16.11.2020 14:04
Карантин выходного дня: аргументы «за» и «против»
16.11.2020 13:59
Аудит государства. Как Украине увеличить свои доходы?
16.11.2020 13:50
Скільки коштувала передвиборча кампанія кандидатів на посаду міського голови Сум
13.11.2020 08:48
Сумський баскетболіст розповів, як хворіє на коронавірус
12.11.2020 23:25
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.