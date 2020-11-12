На Сумщине снабжают коечный фонд кислородом 75 концентраторов по представлению облгосадминистрации уже распределили по областным, районным и городским больницам.

Об этом сообщил начальник областного управления здравоохранения Сергей Бутенко во время брифинга по ситуации с заболеванием коронавирусной инфекцией на Сумщине.

20 ноября по представлению облгосадминистрации на сессии облсовета распределены 75 кислородных концентраторов, которые были приобретены за средства государственной целевой субвенции.

В частности, за счет первого транша медицинской субвенции (15,9 млн грн) было закуплено 25 кислородных концентраторов высокого давления на четыре выхода: 10 передано в Сумской областной центр инфекционных болезней, 15 - областному клиническому госпиталю ветеранов войны. Также на сессии облсовета распределены 50 кислородных концентраторов на два выхода. Они поступят в районные и местные больницы, где оказывают медицинскую помощь больным COVID-19.

В ближайшие дни в область должен дополнительно поступить еще 141 кислородный концентратор, закупленный на средства первого транша. Они также будут распределены между больницами.

Сергей Бутенко сообщил, что второй транш от государства предполагается в в сумме 16,2 млн гривен. За эти средства планируется закупить 40 кислородных концентраторов на четыре выхода и 148 - на два выхода.

Таким образом, коечный фонд области будет обеспечен кислородом более чем на 80%.