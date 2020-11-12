На Сумщине поймали серийного грабителя, который ударил подростка по голове железной трубой (видео)

Нападавших было двое - один спросил парня, когда придет автобус, другой в это время бил по затылку.
Одного из нападавших полицейские впоследствии задержали. При нем был заряженный пистолет и наркотики.
Задержанный - местный 29-ти лет, имеет несколько судимостей за совершение имущественных преступлений. Поиски сообщника проводятся.
Прежде чем обобрать подростка, отморозки напали на прохожего. Они избили 34-летнего мужчину и отобрали у него сумку с деньгами и документами.
Правоохранители уверены, что грабежей было больше. Поэтому они ищут других жертв этих преступников, пишут Надзвичайні новини.