На Сумщине поймали серийного грабителя, который ударил подростка по голове железной трубой (видео) В Сумской области 14-летнего подростка ударили по голове железной трубой ради кражи телефона.

Нападавших было двое - один спросил парня, когда придет автобус, другой в это время бил по затылку.

Одного из нападавших полицейские впоследствии задержали. При нем был заряженный пистолет и наркотики.

Задержанный - местный 29-ти лет, имеет несколько судимостей за совершение имущественных преступлений. Поиски сообщника проводятся.

Прежде чем обобрать подростка, отморозки напали на прохожего. Они избили 34-летнего мужчину и отобрали у него сумку с деньгами и документами.

Правоохранители уверены, что грабежей было больше. Поэтому они ищут других жертв этих преступников, пишут Надзвичайні новини.