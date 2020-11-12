В Сумах официально подвели итоги выборов Сегодня, 20 ноября, на заседании Сумская городская территориальная избирательная комиссия приняла постановление об избрании Александра Лысенко городским головой.

Сумская городская территориальная избирательная комиссия обнародовала на Информационном портале Сумского городского совета протокол с результатами голосования по выборам Сумского городского головы и соответствующее постановление.

Согласно данным городской ТИК, за Александра Лысенко проголосовали 26446 избирателей, за Вадима Акперова - 16567.

Поэтому, городская территориальная избирательная комиссия признала избранным Сумским городским головой Александра Лысенко, который по результатам голосования избирателей получил наибольшее, по сравнению с другим кандидатом на должность, количество голосов избирателей.