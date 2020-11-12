В Сумах официально подвели итоги выборов

Сумская городская территориальная избирательная комиссия обнародовала на Информационном портале Сумского городского совета протокол с результатами голосования по выборам Сумского городского головы и соответствующее постановление.
Согласно данным городской ТИК, за Александра Лысенко проголосовали 26446 избирателей, за Вадима Акперова - 16567.
Поэтому, городская территориальная избирательная комиссия признала избранным Сумским городским головой Александра Лысенко, который по результатам голосования избирателей получил наибольшее, по сравнению с другим кандидатом на должность, количество голосов избирателей.