Народний майстер із Сумщини отримав Гран-Прі Всеукраїнського конкурсу

За результатами експертного оцінювання представлених до участі робіт Петро Нечипоренко нагороджений дипломом Гран-Прі у номінації «Поробки з сірників» та Дипломом за високопрофесійну плідну діяльність, відданість мистецтву та обраній справі.
Слід зазначити, що Петро Нечипоренко був відзначений пам’ятною відзнакою в номінації «Народний майстер», у рамках проведення щорічної акції «Мистецька платформа», з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва, пише Голос Конотопа.