Народний майстер із Сумщини отримав Гран-Прі Всеукраїнського конкурсу Учасник любительського об’єднання «Майстри Конотопа» міського центру культури і дозвілля «Кінотеатр «Мир», народний майстер України, сірникар Петро Нечипоренко взяв участь у Всеукраїнському конкурсі декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Я І МИСТЕЦТВО», що відбувся у місті Луцьк у жовтні 2020 року.

За результатами експертного оцінювання представлених до участі робіт Петро Нечипоренко нагороджений дипломом Гран-Прі у номінації «Поробки з сірників» та Дипломом за високопрофесійну плідну діяльність, відданість мистецтву та обраній справі.

Слід зазначити, що Петро Нечипоренко був відзначений пам’ятною відзнакою в номінації «Народний майстер», у рамках проведення щорічної акції «Мистецька платформа», з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва, пише Голос Конотопа.