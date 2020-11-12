На Сумщине прогнозируют снег

Образуется неустойчивый снежный покров высотой 1-5 см, возможно слабое налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.
21 ноября: снег, мокрый снег, слабое налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений 3-8 м/с. Температура на протяжении суток -4 .. + 1 °С.
22 ноября: без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью 0 ..- 5 °С, днем -1 .. + 4 °С.
23 ноября: небольшой дождь с мокрым снегом, на дорогах местами гололедица. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью -4 .. + 1 °С, днем 0 .. + 5 °С.