Силач с Сумщины снова в Книге рекордов Гиннеса

Мировой реестр рекордов официально утвердил и зарегистрировал рекорд Артема Сиробабы: 18 повторений совершил спортсмен в подтягивании с дополнительным весом 100 фунтов (45,4 кг) за одну минуту. Он превзошел свой же рекорд двухлетней давности.
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