Силач с Сумщины снова в Книге рекордов Гиннеса Новый рекорд краснопольчанина Артема Сиробабы в Книге рекордов Гиннеса.

Мировой реестр рекордов официально утвердил и зарегистрировал рекорд Артема Сиробабы: 18 повторений совершил спортсмен в подтягивании с дополнительным весом 100 фунтов (45,4 кг) за одну минуту. Он превзошел свой же рекорд двухлетней давности.