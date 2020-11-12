Поліція Сумщини інформує про зміни в Кодексі України про адміністративні правопорушення 21 листопада набирає чинності Закон України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (СOVID-19)», згідно якого статтю 44-3 КУпАП «Порушення правил щодо карантину людей» доповнено частиною другою.

Із завтрашнього дня, тобто 21 листопада, перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від 170 до 255 гривень.

Тож нагадуємо, що громадські будівлі – це споруди, призначені для розміщення установ та підприємств соціального, побутового, культурного та іншого призначення.

Правоохоронці попереджають громадян про необхідність дотримуватись правил щодо карантину людей. В разі перебування в державних установах, магазинах, торгівельних центрах, закладах охорони здоров’я, навчальних закладах, місцях громадського харчування, спортивних залах, салонах краси, громадському транспорті тощо - обов’язково користуйтеся респіраторами або захисними масками. Вдягайте їх правильно – закриваючи і рот, і ніс.

У разі порушення вищезазначених вимог поліцейські притягуватимуть громадян до адміністративної відповідальності.

Пам’ятайте: від вашої поведінки залежить життя і здоров’я ваше особисте, ваших рідних та всіх оточуючих.

Відділ комунікації поліції Сумської області

