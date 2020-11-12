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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:3230

В Сумах жители двух домов мерзнут в квартирах

Жители домов на улице Зои Космодемьянской в Сумах мерзнут в квартирах. Говорят: отопление им включили вовремя, однако батареи почти холодные.

Пенсионер Сергей Коваленко живет на первом этаже дома №6. Батареи, говорит, почти не греют, температура в квартире - не выше 18 градусов. Это, если держать градусник в руках, пишет Суспільне.

«У нас в дом подается 42 градуса. А к нам, до первого этажа, доходит только - 35. В комнате - 17 градусов всего», - говорит он.

В соседних квартирах еще холоднее. Чтобы не мерзнуть, люди одеваются и греются на кухне, возле газовой плиты.

Жительница дома Галина Николаевна показывает счетчик тепла, на нем 43,6 градусов: «Вот такую температуру нам на подаче выставляют».

Такая же история в соседнем доме №4. Там холодно последние 10 лет, рассказывает его жительница Мария Петровна.

«Я в 2010 году вызвала слесаря, он замерял - 16 градусов всего. Угловая комната, спальня на третьем этаже. А что говорить о первых этажах. Вы же видели там, в шестом доме. Мерзнем», - говорит она.

В эти дома подает тепло «Сумытеплоэнерго». По словам пресс-секретаря предприятия Виты Харченко, 20 ноября систему теплоснабжения в этих домах обследовали.

«Система отопления жилых домов № 4 и 6 по ул. Зои Космодемьянской осуществляется от теплового пункта жилого дома №6, присоединена по независимой схеме. Согласно схеме присоединения расчетные параметры теплоносителя, по независимой схеме, ниже расчетных параметров зависимой схемы», - отметила она.

Также добавила: «На домовом учете тепловой энергии, в индивидуальном тепловом пункте, выявлено разницу давления на подающем трубопроводе до и после фильтра, что свидетельствует о засорении последнего», - говорит Харченко.

По ее словам, также в подвальном помещении жилого дома № 6 обнаружили два самовольных врезки в разводные трубопроводы системы.

«Это приводит к разбалансировке теплового и гидравлического режимов работы внутридомовой системы отопления и снижения качества услуг у потребителей этих домов», - рассказала она.

Дома обслуживает коммунальное предприятие «Сумитеплоенергоцентраль». Чтобы в домах было тепло, говорит Вита Харченко, они должны почистить фильтр счетчика и демонтировать самовольную врезку.

Общество
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