Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:5087

На Сумщине похоронили женщину, которая умерла под больницей

В Путивле 20 ноября похоронили женщину, которая два дня назад умерла на лестнице местной больницы.

По словам семейной врача, которая осматривала больную, для ее пациентки не могли найти место в стационаре, пишет Суспільне.

Женщина, которая умерла, лечилась у Аллы Чижик. Первый раз пациентка обратилась 10 ноября. Затем видели ее через три дня, а 18 ноября - в последний раз.

«В 8:45 она переступила порог кабинета. Состояние ее было крайне тяжелым. Когда мы измерили сатурацию, у нас есть пульсоксиметр, она была сразу 31%, затем, когда она немного посидела, сатурация поднялась до 50%», - говорит семейная врач Алла Чижик.

Врач рассказывает, какой должна быть норма и какими были ее действия: «Для ее возраста - не менее 95%. Такие люди, как правило, нуждаются в искусственной вентиляции легких. Я сразу вызвала бригаду экстренной медицинской помощи. Общалась с диспетчером, затем меня переключили на старшего врача. Мне сказали, что я должна найти место для этой больной, тогда приедет бригада».

Пока Алла Чижик искала место в стационаре, больная, по ее словам, попросила направить ее на дополнительный рентген: его делают в райбольнице. Там пациентов с коронавирусом не лечат, говорит директор Путивльской ЦРБ Светлана Семененко.

«Алла Михайловна мне звонила по поводу того, что к ней обратилась пациентка, которая болеет в течение недели, и ее состояние ухудшилось. Врач хочет попробовать ее госпитализировать в заведение, который может лечить больных с COVID-19 с подозрением. Она начала подозревать у нее коронавирус. Но она мне говорила телефону: есть проблемы с тем, что учреждения отказывают, ссылаясь на то, что отсутствуют места», - рассказывает она.

63-летняя женщина, которой не смогли найти место в стационаре, скончалась на лестнице поликлинического отделения Путивльского центральной районной больницы 18 ноября.

Предварительные выводы патологоанатома такие: «пораженные легкие».

Старшая фельдшер Путивльской станции экстренной медицинской помощи Любовь Горб сказала: информации о вызове нет.

«Вызова к нам не было этого. Поступал он или не поступал в диспетчерскую службу, я такой информацией не владею», - сказала она.

Кто виноват в смерти женщины, выясняет полиция.

«По факту открыли уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины, с дополнительной отметкой о квалификации «естественная смерть» и ч. 1 статьи 140 «ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником». Сейчас продолжаются следственные действия и устанавливаются все обстоятельства этого события»", - говорит старший инспектор отдела коммуникаций Нацполиции Сумщины Виктория Мкртчян.

Позиция заведующего диспетчерской службы областной экстренной медицинской помощи Игоря Беседы такова: «Если бы больная вызвала домой, мы бы в любом случае выехали. Когда оцениваем состояние больного, тогда звоним в медицинские учреждения, рассказываем о его состоянии, объясняем причину госпитализации. Потому что мы видим больного. В этом случае больной находилась в лечебном учреждении у врача, поэтому было предложено врачу лично перезвонить и объяснить необходимость госпитализации этой больной. Мы без вопросов сразу отвезем».

Также добавил: «На время обращения уже было известно, что в Белопольском районе на данный момент на 40 койках лежало 43 человека. Глуховский район - на 26 коек около 40 человек».

Общество

Новости

В Сумах официально подвели итоги выборов
Сегодня 16:05
На Сумщине 20 872 случая СOVID-19: подробности 3
Сегодня 09:39
На Сумщине похоронили женщину, которая умерла под больницей
Сегодня 21:50
В Сумах жители двух домов мерзнут в квартирах
Сегодня 20:32
На Сумщине под завалом, возникшим из-за смещения песчаного грунта, погиб человек
Сегодня 17:38
Поліція Сумщини інформує про зміни в Кодексі України про адміністративні правопорушення
Сегодня 17:06
Силач с Сумщины снова в Книге рекордов Гиннеса
Сегодня 16:55
На Сумщине прогнозируют снег
Сегодня 16:43
Народний майстер із Сумщини отримав Гран-Прі Всеукраїнського конкурсу
Сегодня 16:35
В Сумах «Альянс» сыграл вничью с лидером
Сегодня 15:55
Сумские хоккеисты выиграли турнир в Шостке
Сегодня 15:38
На Сумщине поймали серийного грабителя, который ударил подростка по голове железной трубой (видео)
Сегодня 15:27
view counter

Статьи

Сумщина потребує високотехнологічні робочі місця
Сегодня 10:56
Що чекає на ринок праці Сумщини завтра?
Вчера 15:34
Сумські посадовці розповіли про умови організації дистанційного навчання в школах
18.11.2020 16:50
Почему не действует сниженный тариф на тепло?
17.11.2020 16:26
Аппарат SMAS лифтинга в Вашем СПА: новый вектор развития бизнеса ®
17.11.2020 13:20
Департамент соціального захисту населення інформує сумчан щодо реалізації програми надання житлових субсидій
17.11.2020 12:23
5 нюансів трудових відносин між працівником та фізичною особою-підприємцем
16.11.2020 15:12
Льготы и гранты. Как государство помогает культуре выйти из кризиса?
16.11.2020 14:04
Карантин выходного дня: аргументы «за» и «против»
16.11.2020 13:59
Аудит государства. Как Украине увеличить свои доходы?
16.11.2020 13:50
Скільки коштувала передвиборча кампанія кандидатів на посаду міського голови Сум
13.11.2020 08:48
Сумський баскетболіст розповів, як хворіє на коронавірус
12.11.2020 23:25
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.