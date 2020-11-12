На Сумщине похоронили женщину, которая умерла под больницей В Путивле 20 ноября похоронили женщину, которая два дня назад умерла на лестнице местной больницы.

По словам семейной врача, которая осматривала больную, для ее пациентки не могли найти место в стационаре, пишет Суспільне.

Женщина, которая умерла, лечилась у Аллы Чижик. Первый раз пациентка обратилась 10 ноября. Затем видели ее через три дня, а 18 ноября - в последний раз.

«В 8:45 она переступила порог кабинета. Состояние ее было крайне тяжелым. Когда мы измерили сатурацию, у нас есть пульсоксиметр, она была сразу 31%, затем, когда она немного посидела, сатурация поднялась до 50%», - говорит семейная врач Алла Чижик.

Врач рассказывает, какой должна быть норма и какими были ее действия: «Для ее возраста - не менее 95%. Такие люди, как правило, нуждаются в искусственной вентиляции легких. Я сразу вызвала бригаду экстренной медицинской помощи. Общалась с диспетчером, затем меня переключили на старшего врача. Мне сказали, что я должна найти место для этой больной, тогда приедет бригада».

Пока Алла Чижик искала место в стационаре, больная, по ее словам, попросила направить ее на дополнительный рентген: его делают в райбольнице. Там пациентов с коронавирусом не лечат, говорит директор Путивльской ЦРБ Светлана Семененко.

«Алла Михайловна мне звонила по поводу того, что к ней обратилась пациентка, которая болеет в течение недели, и ее состояние ухудшилось. Врач хочет попробовать ее госпитализировать в заведение, который может лечить больных с COVID-19 с подозрением. Она начала подозревать у нее коронавирус. Но она мне говорила телефону: есть проблемы с тем, что учреждения отказывают, ссылаясь на то, что отсутствуют места», - рассказывает она.

63-летняя женщина, которой не смогли найти место в стационаре, скончалась на лестнице поликлинического отделения Путивльского центральной районной больницы 18 ноября.

Предварительные выводы патологоанатома такие: «пораженные легкие».

Старшая фельдшер Путивльской станции экстренной медицинской помощи Любовь Горб сказала: информации о вызове нет.

«Вызова к нам не было этого. Поступал он или не поступал в диспетчерскую службу, я такой информацией не владею», - сказала она.

Кто виноват в смерти женщины, выясняет полиция.

«По факту открыли уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины, с дополнительной отметкой о квалификации «естественная смерть» и ч. 1 статьи 140 «ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником». Сейчас продолжаются следственные действия и устанавливаются все обстоятельства этого события»", - говорит старший инспектор отдела коммуникаций Нацполиции Сумщины Виктория Мкртчян.

Позиция заведующего диспетчерской службы областной экстренной медицинской помощи Игоря Беседы такова: «Если бы больная вызвала домой, мы бы в любом случае выехали. Когда оцениваем состояние больного, тогда звоним в медицинские учреждения, рассказываем о его состоянии, объясняем причину госпитализации. Потому что мы видим больного. В этом случае больной находилась в лечебном учреждении у врача, поэтому было предложено врачу лично перезвонить и объяснить необходимость госпитализации этой больной. Мы без вопросов сразу отвезем».

Также добавил: «На время обращения уже было известно, что в Белопольском районе на данный момент на 40 койках лежало 43 человека. Глуховский район - на 26 коек около 40 человек».