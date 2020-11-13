В Сумах спасатели оказали помощь пенсионерке, которая случайно закрылась на балконе 20 ноября в 15:51 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о необходимости оказания помощи по ул. Лысенко в г. Сумы.

На место происшествия был направлен дежурный караул 1-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что на одном из балконов, 5-этажного жилого дома, на 4-м этаже находилась пожилая женщина, которая случайно закрылась и не могла самостоятельно попасть в квартиру. Спасатели с помощью автолестницы поднялись к хозяйке и с помощью шанцевого инструмента, осторожно открыли балконную дверь.

Всего к оказанию помощи были привлечены 2 единицы специальной техники и 6 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.