В Сумах спасатели оказали помощь пенсионерке, которая случайно закрылась на балконе

На место происшествия был направлен дежурный караул 1-й государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что на одном из балконов, 5-этажного жилого дома, на 4-м этаже находилась пожилая женщина, которая случайно закрылась и не могла самостоятельно попасть в квартиру. Спасатели с помощью автолестницы поднялись к хозяйке и с помощью шанцевого инструмента, осторожно открыли балконную дверь.
Всего к оказанию помощи были привлечены 2 единицы специальной техники и 6 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.