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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:59223

У Сумах у День Гідності та Свободи вшанували пам'ять всіх борців за свободу та незалежність України

Тимчасово виконуючий обов’язки голови облдержадміністрації Сергій Пахольчук разом з представниками Сумської міської влади, громадськості, учасниками Революції Гідності і АТО вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні та усіх, хто ціною власного життя довели споконвічне прагнення українців жити у вільній, демократичній і суверенній державі.

Присутні поклали квіти до пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні, Героя України Олексія Братушки та Меморіалу на Алеї Слави загиблих в АТО/ООС військових.

Сергій Пахольчук зазначив, що ця дата нагадує нам про роки боротьби за незалежність, демократію та свободу і подякував нашим воїнам, які наразі боронять кордони України.

«Це день, який ще раз доводить усьому світові, що велика українська нація готова відстоювати своє право на вільний розвиток, свободу і незалежність», - прокоментував тимчасово виконуючий обов’язки голови облдержадміністрації.

Нагадаємо, 21 листопада виповнюється сьома річниця початку Революції Гідності. У цей день 2013 року на Майдані Незалежності в Києві почалася акція протесту після припинення українським урядом процесу підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Це сталося за кілька днів до Вільнюського саміту Східного партнерства, де спочатку планували підписати таку асоціацію.

21 листопада - День Гідності та Свободи відзначається щороку в Україні на честь початку цього дня двох революцій: Помаранчевої революції (2004 року) та Революції Гідності (2013 року).

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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