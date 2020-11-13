Сумчанин с пистолетом разбил витрину магазина Патрульные задержали мужчину, который в центре Сум совершил хулиганские действия.

Экипаж патрульных получил сообщение о мужчине, который на улице Ильинской разбил витрину одного из магазинов. За считанные минуты патрульные приехали на место происшествия.

30-летний мужчина, который и совершил правонарушение, находился рядом. В результате своих действий он еще и получил телесные повреждения. Поэтому инспекторы сразу же вызвали бригаду медиков. После оказания ему помощи, стражи порядка провели гражданину поверхностную проверку и обнаружили у него предмет, похожий на пистолет.

Для выяснения обстоятельств происшествия, патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. Сейчас следователями открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 296 (хулиганство) УК.