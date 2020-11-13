ФК «Виктория» побеждает на снегу в последнем домашнем матче сезона Сегодня команда из Николаевки принимала одноименную команду из Белой Церкви.

Несмотря на сложные метеорологические условия - снег на газоне - матч получился интересным и зрелищным. Хозяева, имея с первых минут преимущество в инициативе, открыли счет на 6-й минуте. Мяч забил Владимир Аржанов. Через 15 минут преимущество «Виктории» удвоил Вячеслав Акимов.

Во втором тайме Игорь Чередниченко забивает третий мяч, удачно завершая подачу с углового. Попытки гостей отыграться были безуспешными, разве что досадный одиннадцатиметровый удар стал для команды из Киевщины голом престижа. Но уже через несколько минут Вячеслав Акимов реализует пенальти в ответ. 4:1 «Виктория» дарит приятные эмоции своим болельщикам до весны.