Сумской боксер бросил вызов чемпиону мира Тарас Шелестюк, выступающий в полусреднем весе, бросил вызов чемпиону мира в своем дивизионе по версии WBO Теренсу Кроуфорду.

"Я всегда боксировал с сильнейшими в любительском боксе. Так же хочу боксировать с лучшими и на профи ринге. Верю, что наш бой с Кроуфордом стал бы претендентом на бой года. Теренс и его промоутер часто жалуются, что с ним никто не хочет боксировать. Я всегда был готов на поединок, только они не изъявляли желания драться со мной", - написал Шелестюк на своей страничке в Instagram.

Отметим, что Шелестюк провел уже 18 боев на профессиональном ринге, и во всех одержал победу, причем 10 раз - нокаутом. Кроуфорд также является непобежденным боксером - он выиграл все 37 своих поединков, и 26 из них - нокаутом.