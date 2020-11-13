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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:45

Сумской боксер бросил вызов чемпиону мира

Тарас Шелестюк, выступающий в полусреднем весе, бросил вызов чемпиону мира в своем дивизионе по версии WBO Теренсу Кроуфорду.

"Я всегда боксировал с сильнейшими в любительском боксе. Так же хочу боксировать с лучшими и на профи ринге. Верю, что наш бой с Кроуфордом стал бы претендентом на бой года. Теренс и его промоутер часто жалуются, что с ним никто не хочет боксировать. Я всегда был готов на поединок, только они не изъявляли желания драться со мной", - написал Шелестюк на своей страничке в Instagram.

Отметим, что Шелестюк провел уже 18 боев на профессиональном ринге, и во всех одержал победу, причем 10 раз - нокаутом. Кроуфорд также является непобежденным боксером - он выиграл все 37 своих поединков, и 26 из них - нокаутом.

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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