На Сумщине из-за гололеда перевернулась машина Ухудшение погодных условий привело к ДТП.

Сегодня, 21 ноября, на автодороге Кролевец-Шостка водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся. Об этом сообщили в Кролевецком отделении полиции. Водитель не местный, ехал по автодороге транзитом. Пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия нет.

Правоохранители обращаются к гражданам с тем, чтобы в связи с ухудшением погодных условий, они объективно оценивали дорожно-транспортное обстановку и были чрезвычайно внимательны за рулем, пишет Сайт Кролевца.