ФК «Сумы» минимально победил ФК «Тростянец» Сегодня, 21 ноября, в Сумах прошло дерби Сумщины в аматорском чемпионате Украины по футболу.

На «Авангарде» ФК «Сумы» принимал ФК «Тростянец». Единственный мяч в ворота гостей на 39-й минуте забил Ганжа. В итоге победа 1:0.

После 12 туров ФК «Сумы» с 27 очками на втором месте группы 3, «Тростянец» с 13 остался на восьмом.