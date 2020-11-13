Шмыгаль подтвердил активную подготовку к введению полного локдауна Поскольку украинцы активно обсуждают ужесточение карантинных мер и возможную дату, когда всех посадят под замок, премьер Денис Шмыгаль вынужден был пояснить позицию правительства. Он сказал, когда сможет назвать дату введения локдауна.

В Facebook он написал, что Кабмин постоянно консультируется и обсуждает введение жесткого карантина с представителями местной власти, бизнесменами, а также с главами церквей. При этом главным ориентиром Шмыгаль считает результаты карантина выходного дня (КВД).

Если рост заболеваемости остановится, то не будет необходимости в локдауне. В противном случае он неизбежен, а потому нужно быть готовыми заранее. Отметим, что после первой пары выходных количество заражений выросло более, чем на тысячу в день. Что будет после нынешних выходных, оценим к концу уже следующей недели…

Эффективность КВД, по мнению премьера, можно будет оценить лишь в декабре. По этой причине точной даты ни оценки, ни введения жесткого локдауна пока нет.

Премьер-министр также подтвердил, что ведется подготовка плана о введении более жесткого карантина. Его он назвал «планом Б». Жесткие меры введут, если не «сработает» карантин выходного дня.

Шмыгаль указал, что пока начато публичное обсуждение этого «плана Б», чтобы «вся страна понимала его».