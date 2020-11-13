Полиция Сум разыскивает без вести пропавшую 15-летнюю Ангелину Коваленко По словам родственников, 15-летняя Ангелина 20 ноября около восьми утра пошла в школу и домой не вернулась.

На вид Ангелина 15 лет, ростом около 160 см, худощавого телосложения. Имеет темно-русые волосы средней длины и голубовато-серые глаза.

Девушка была одета в пуховик черного цвета с белыми боковыми полосами, джинсы синего цвета, обута в черные ботинки.

На поиски Ангелина ориентирован личный состав Сумского отдела полиции, патрульная полиция и общественность.

Правоохранители обращаются ко всем неравнодушным гражданам с просьбой помочь в розыске пропавшей девушки, и если кому-то известно ее местонахождение, сообщить об этом по адресу: Сумская область, г. Сумы, ул. Первомайская 21, тел.: (0542) 66-72-04, 050-30-72-005, 050-40-73-102 или 102.