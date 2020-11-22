На Сумщине 22 612 случаев COVID-19: подробности По состоянию на 22 ноября в Сумской области 22612 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 779 человек (Сумы - 327, Шостка – 28, Конотоп - 39, Ромны - 9, Ахтырка – 23, Глухов - 57, Лебедин – 23, Белопольский р-н – 15, Бурынский р-н - 37, Велико-Писаревский р-н – 18, Глуховский р-н - 5, Конотопский р-н – 11, Краснопольский р-н – 11, Кролевецкий р-н – 30, Лебединский р-н - 1, Ахтырский р-н – 15, Путивльський р-н – 23, Роменский р-н - 1, Середина-Будский р-н - 2, Сумской р-н - 81, Тростянецкий р-н - 23).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 299 летальных случаев, из них за минувшие сутки - 2 (Глухов, Лебедин).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 8228 человек, из них за минувшие сутки - 376 (Сумы - 280, Конотоп - 3, Ромны - 1, Ахтырка - 5, Глухов - 1, Лебедин – 22, Белопольский р-н - 10, Бурынский р-н - 3, Глуховский р-н - 1, Краснопольский р-н - 2, Кролевецкий р-н - 1, Лебединский р-н - 2, Недригайловский р-н - 1, Ахтырский р-н – 13, Сумской р-н – 21, Тростянецкий р-н - 10).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 12898 случаев заболевания, в Сумском районе - 1517, Белопольский район - 585, Бурынский район - 426, Велико-Писаревский р-н - 52, г. Глухов - 525, Глуховский район - 114, г. Конотоп - 924, Конотопский район - 174, Краснопольский р-н - 179, Кролевецкий район - 566, г. Лебедин - 688, Лебединский р-н - 99, Липово-Долинский р-н - 73, Недригайловский район - 275, г. Ахтырка - 763, Ахтырский р-н - 191, Путивльский район - 129, г. Ромны - 726, Роменский район - 225, Середина-Будский р-н - 66, Тростянецкий район - 586, г. Шостка - 605, Шосткинский р-н - 44, Ямпольский р-н - 182.