Днепрянка, которая создала одежду из глуховской конопли, победила в конкурсе дизайнеров Её выбрали из почти 50 участников из разных стран мира.

Татьяна на конкурсе в Киеве была в платье, которое состояло из сотни игрушечных лосят. Наряд весил 28 килограммов.

“Конопля – она растёт сама по себе. Т. е., их не надо чем-то удобрять. Ткань намного экологичнее. Я хочу, чтобы в Украине намного больше было вещей именно из экологических тканей”, — говорит дизайнер Татьяна Маркова.

С экотканью Татьяна начала работать пять лет назад. Тогда дизайнер создала две тысячи игрушечных лосят. А потом стала шить из них одежду, аксессуары и кроссовки.

“Т. е., её можно много стирать – она будет держать форму. Также антибактериальные свойства имеет“, — продолжает дизайнер.

Ткань, из которой шьет Татьяна, изготавливают из промышленного ненаркотического сорта конопли. Такой сорт впервые в мире 35 лет назад вывели на Сумщине, говорят в Институте лубяных культур. А точнее – в Глухове: городке в 500 километрах от Днепра.

“Нашими учеными была кардинально изменена природа конопли. Скажем так. В начале было повышено содержание волокна в растениях. Затем была создана однодонная форма конопли. Затем была создана безнаркотическая форма конопли “, – объяснил заместитель директора по научной работе Института лубяных культур Юрий Мохер .

Но полностью применять коноплю в Украине нельзя. Под запретом находятся цветы и листья.

Одежда, бумага, канаты, строительные материалы и брикеты для отопления создаются из стеблей. Корни уходят на настойки. Также используются семена.+

“Из конопляных семян сейчас в Украине производят такие основные продукты как: конопляное масло, конопляная мука, протеин, отруби и обрушенные семена”, – резюмировала доцентка Днепровского государственного аграрно-экономического университета Наталья Сова.

Между тем дизайнер Татьяна уже мечтает, как потратит выигранные в конкурсе 100 тысяч гривен. Она сошьет новую коллекцию одежды из конопли и откроет собственный онлайн-магазин, пишет Глухів.інфо..