Днепрянка, которая создала одежду из глуховской конопли, победила в конкурсе дизайнеров

Татьяна на конкурсе в Киеве была в платье, которое состояло из сотни игрушечных лосят. Наряд весил 28 килограммов.
С экотканью Татьяна начала работать пять лет назад. Тогда дизайнер создала две тысячи игрушечных лосят. А потом стала шить из них одежду, аксессуары и кроссовки.
Ткань, из которой шьет Татьяна, изготавливают из промышленного ненаркотического сорта конопли. Такой сорт впервые в мире 35 лет назад вывели на Сумщине, говорят в Институте лубяных культур. А точнее – в Глухове: городке в 500 километрах от Днепра.
Но полностью применять коноплю в Украине нельзя. Под запретом находятся цветы и листья.
Одежда, бумага, канаты, строительные материалы и брикеты для отопления создаются из стеблей. Корни уходят на настойки. Также используются семена.+
Между тем дизайнер Татьяна уже мечтает, как потратит выигранные в конкурсе 100 тысяч гривен. Она сошьет новую коллекцию одежды из конопли и откроет собственный онлайн-магазин, пишет Глухів.інфо..