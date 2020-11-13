Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:07404

Днепрянка, которая создала одежду из глуховской конопли, победила в конкурсе дизайнеров

Её выбрали из почти 50 участников из разных стран мира.

Татьяна на конкурсе в Киеве была в платье, которое состояло из сотни игрушечных лосят. Наряд весил 28 килограммов.

“Конопля – она растёт сама по себе. Т. е., их не надо чем-то удобрять. Ткань намного экологичнее. Я хочу, чтобы в Украине намного больше было вещей именно из экологических тканей”, — говорит дизайнер Татьяна Маркова.

С экотканью Татьяна начала работать пять лет назад. Тогда дизайнер создала две тысячи игрушечных лосят. А потом стала шить из них одежду, аксессуары и кроссовки.

Т. е., её можно много стирать – она будет держать форму. Также антибактериальные свойства имеет“, — продолжает дизайнер.

Ткань, из которой шьет Татьяна, изготавливают из промышленного ненаркотического сорта конопли. Такой сорт впервые в мире 35 лет назад вывели на Сумщине, говорят в Институте лубяных культур. А точнее – в Глухове: городке в 500 километрах от Днепра.

Нашими учеными была кардинально изменена природа конопли. Скажем так. В начале было повышено содержание волокна в растениях. Затем была создана однодонная форма конопли. Затем была создана безнаркотическая форма конопли “, – объяснил заместитель директора по научной работе Института лубяных культур Юрий Мохер.

Но полностью применять коноплю в Украине нельзя. Под запретом находятся цветы и листья.
Одежда, бумага, канаты, строительные материалы и брикеты для отопления создаются из стеблей. Корни уходят на настойки. Также используются семена.+

“Из конопляных семян сейчас в Украине производят такие основные продукты как: конопляное масло, конопляная мука, протеин, отруби и обрушенные семена”, – резюмировала доцентка Днепровского государственного аграрно-экономического университета Наталья Сова.

Между тем дизайнер Татьяна уже мечтает, как потратит выигранные в конкурсе 100 тысяч гривен. Она сошьет новую коллекцию одежды из конопли и откроет собственный онлайн-магазин, пишет Глухів.інфо..

Общество
view counter

Статьи

На щепкінській сцені – мюзикл «За двома зайцями»
Вчера 08:57
Сумщина потребує високотехнологічні робочі місця
20.11.2020 10:56
Що чекає на ринок праці Сумщини завтра?
19.11.2020 15:34
Сумські посадовці розповіли про умови організації дистанційного навчання в школах
18.11.2020 16:50
Почему не действует сниженный тариф на тепло?
17.11.2020 16:26
Аппарат SMAS лифтинга в Вашем СПА: новый вектор развития бизнеса ®
17.11.2020 13:20
Департамент соціального захисту населення інформує сумчан щодо реалізації програми надання житлових субсидій
17.11.2020 12:23
5 нюансів трудових відносин між працівником та фізичною особою-підприємцем
16.11.2020 15:12
Льготы и гранты. Как государство помогает культуре выйти из кризиса?
16.11.2020 14:04
Карантин выходного дня: аргументы «за» и «против»
16.11.2020 13:59
Аудит государства. Как Украине увеличить свои доходы?
16.11.2020 13:50
Скільки коштувала передвиборча кампанія кандидатів на посаду міського голови Сум
13.11.2020 08:48
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.