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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:11596

В Сумах снова остановились троллейбусы

Сегодня, 22 ноября, около 14:00 по неизвестным причинам исчезло напряжение в контактной сети на участке ул. Роменская - ул. Белопольское шоссе - ул. Ильинская (до Дома связи).

В связи с этим движение троллейбусов, курсирующих в указанных направлениях, остановлено.

Причины выясняются. Информация о восстановлении следования будет предоставлена на официальной странице КП «Электроавтотранс», сообщили на предприятии.

Общество
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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