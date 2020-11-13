В Сумах снова остановились троллейбусы Сегодня, 22 ноября, около 14:00 по неизвестным причинам исчезло напряжение в контактной сети на участке ул. Роменская - ул. Белопольское шоссе - ул. Ильинская (до Дома связи).

В связи с этим движение троллейбусов, курсирующих в указанных направлениях, остановлено. Причины выясняются. Информация о восстановлении следования будет предоставлена на официальной странице КП «Электроавтотранс», сообщили на предприятии.