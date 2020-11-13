Поліцейські Шостки розшукують безвісті зниклого Дмитра Устименка

На вигляд Дмитру 35-40 років, зростом близько 185 см, худорлявої статури. Має темне коротке волосся та карі очі.

Серед особливих прикмет – відсутність передніх зубів, біля носу ліворуч має бородавку, а на голові шрам.

Був вдягнений у синю куртку з капюшоном утеплену штучним білим хутром та теплі сині джинси. На голові мав світлу шапку, взутий у чорні кросівки.

На розшук безвісті зниклого зорієнтований особовий склад поліції Шостки. Відповідне орієнтування з описом зовнішності та фотокарткою чоловіка розіслане у всі відділи та відділення поліції Сумщини.

Правоохоронці закликають всіх громадян не бути байдужими, і якщо комусь відома будь-яка інформація, що допоможе у розшуку Дмитра Устименка, повідомте про це до Шосткинського відділу поліції за адресою: м. Шостка, вул. Свободи, 67, або за телефонами: 050-327-91-48 (чергова частина), або на цілодобову лінію служби «102».

Відділ комунікації поліції Сумської області