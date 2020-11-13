Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:28441

Поліцейські Шостки розшукують безвісті зниклого Дмитра Устименка

Житель Шостки 8 листопада пішов з дому і назад не повернувся. Місцеперебування чоловіка залишається невідомим, а його мобільний телефон вимкнений. Поліцейські ведуть пошуки 39-річного громадянина і звертаються за допомогою до людей.

На вигляд Дмитру 35-40 років, зростом близько 185 см, худорлявої статури. Має темне коротке волосся та карі очі.
Серед особливих прикмет – відсутність передніх зубів, біля носу ліворуч має бородавку, а на голові шрам.
Був вдягнений у синю куртку з капюшоном утеплену штучним білим хутром та теплі сині джинси. На голові мав світлу шапку, взутий у чорні кросівки.
На розшук безвісті зниклого зорієнтований особовий склад поліції Шостки. Відповідне орієнтування з описом зовнішності та фотокарткою чоловіка розіслане у всі відділи та відділення поліції Сумщини.
Правоохоронці закликають всіх громадян не бути байдужими, і якщо комусь відома будь-яка інформація, що допоможе у розшуку Дмитра Устименка, повідомте про це до Шосткинського відділу поліції за адресою: м. Шостка, вул. Свободи, 67, або за телефонами: 050-327-91-48 (чергова частина), або на цілодобову лінію служби «102».
Відділ комунікації поліції Сумської області
Право

Новости

На Сумщине 22 612 случаев COVID-19: подробности
Сегодня 10:45
В Сумах официально подвели итоги выборов
20.11.2020 16:05
Синоптики предупреждают о гололедице на Сумщине
Сегодня 17:47
Полиция Сум разыскала и вернула домой несовершеннолетнюю беглянку
Сегодня 17:31
Поліцейські Шостки розшукують безвісті зниклого Дмитра Устименка
Сегодня 17:28
В Сумах снова остановились троллейбусы
Сегодня 14:11
Днепрянка, которая создала одежду из глуховской конопли, победила в конкурсе дизайнеров
Сегодня 11:07
На Сумщине 779 новых случаев коронавируса за сутки
Сегодня 08:44
Полиция Сум разыскивает без вести пропавшую 15-летнюю Ангелину Коваленко
Сегодня 08:41
На Сумщине неизвестный сбил насмерть человека: полиция ищет свидетелей
Вчера 22:32
Шмыгаль подтвердил активную подготовку к введению полного локдауна
Вчера 19:32
ФК «Сумы» минимально победил ФК «Тростянец»
Вчера 18:48
view counter

Статьи

На щепкінській сцені – мюзикл «За двома зайцями»
Вчера 08:57
Сумщина потребує високотехнологічні робочі місця
20.11.2020 10:56
Що чекає на ринок праці Сумщини завтра?
19.11.2020 15:34
Сумські посадовці розповіли про умови організації дистанційного навчання в школах
18.11.2020 16:50
Почему не действует сниженный тариф на тепло?
17.11.2020 16:26
Аппарат SMAS лифтинга в Вашем СПА: новый вектор развития бизнеса ®
17.11.2020 13:20
Департамент соціального захисту населення інформує сумчан щодо реалізації програми надання житлових субсидій
17.11.2020 12:23
5 нюансів трудових відносин між працівником та фізичною особою-підприємцем
16.11.2020 15:12
Льготы и гранты. Как государство помогает культуре выйти из кризиса?
16.11.2020 14:04
Карантин выходного дня: аргументы «за» и «против»
16.11.2020 13:59
Аудит государства. Как Украине увеличить свои доходы?
16.11.2020 13:50
Скільки коштувала передвиборча кампанія кандидатів на посаду міського голови Сум
13.11.2020 08:48
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.