Полиция Сум разыскала и вернула домой несовершеннолетнюю беглянку Напомним: 15-летняя девушка 20 ноября пошла в школу, но домой не вернулась. На ее поиски были подняты значительные силы полиции областного центра.

Кроме того, ювенальные полицейские отрабатывали круг друзей и приятелей несовершеннолетнего «путешественницы», опрашивали ее знакомых и одноклассников. И один из товарищей девушки вспомнил, что видел ее вместе с подругой в гостях у их общего знакомого.

Полицейские проверили эту информацию, и нашли разыскиваемую школьницу у подруги. Оказывается, девушка все это время находилась в ее обществе.

«Это не первый случай, когда несовершеннолетние без ведома родителей идут гулять к друзьям и остаются в них на несколько дней, - комментирует ситуацию Сергей Тарасенко, начальник отдела ювенальной превенции ГУНП в Сумской области. - Обеспокоенные родители, не зная, что с детьми, обращаются за помощью к правоохранителям, и мы задействуем значительные силы и средства для розыска таких подростков, поскольку дети - наиболее уязвимых категория и часто становятся жертвами преступлений».

Сейчас с самой несовершеннолетней правоохранители провели воспитательную беседу и вернули ее в круг семьи, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумщины.