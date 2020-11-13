Сумщина на первом месте по приросту заболеваемости COVID-19 На 22 ноября на Сумщине 764,4 новых случаев на 100 тыс. населения за последние 14 дней.

Такие данные предоставило Министерство здравоохранения Украины. Сумской показатель самый высокий в Украине. После нас – Черновицкая область – 668,8 и Житомирская – 649,7. Меньше всего в Кировоградской – 125,6, Луганской – 180,9 и Винницкой – 188,0.