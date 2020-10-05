Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 22:48676

Патрульные задержали водителя, который, вероятно, причастен к смертельному ДТП

21 ноября, около 17.30 на автодороге Р 44 "Сумы-Путивль-Глухов", между городами Ворожба и Белополье, водитель грузового транспортного средства, при обстоятельствах, которые в настоящее время выясняются, допустил наезд на 34-летнего пешехода.

В результате ДТП мужчина получил множественные телесные повреждения, от которых погиб на месте происшествия. Водитель место ДТП оставил.

По информации Белопольского отделения полиции, к ДТП мог быть причастен водитель грузовика красного цвета. Его движение по этой дороге в момент совершения ДТП также зафиксировали камеры видеонаблюдения. На поиски беглеца были ориентированы все экипажи патрульной полиции, ведь автомобиль двигался в направлении областного центра. В то же время работники отдела розыска и обработки материалов ДТП начали проверять все грузовики по имеющимся базами данных.

Сегодня подобный автомобиль красного цвета был обнаружен в Сумах. Инспекторы направились на место отстоя этого транспортного средства. Сложная и кропотливая работа патрульных не была напрасной, ведь грузовик действительно имел механические повреждения передней части, характерные для этого ДТП. Далее полицейские быстро разыскали и задержали водителя и экспедитора. Водителем оказался 38-летний житель Стецьковки Сумского района. Он находился дома с явными признаками сильного алкогольного опьянения.

Сейчас оба мужчины оказывают показания следователям Белопольского отделения полиции. Известно, что по данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего) УК.

Право Смертельное ДТП

По тематике

В Ворожбе в аварии погибли двое
04.11.2020 09:53

В Ворожбе в аварии погибли двое

На Сумщине полиция расследует обстоятельства ДТП, в котором погибли два человека....

В Конотопе насмерть сбили велосипедиста
17.10.2020 09:46

В Конотопе насмерть сбили велосипедиста

Полиция открыла уголовное производство по факту смертельного ДТП в Конотопе....

На Сумщине в аварии погиб водитель легковушки
09.10.2020 13:23

На Сумщине в аварии погиб водитель легковушки

Полиция устанавливает причины и обстоятельства гибели водителя легковушки....

06.10.2020 10:17

В Сумах скончался сбитый пешеход

5 октября в 12:30 в Сумах 33-летний водитель автомобиля Шкода совершил наезд на пешехода, в результате 82-летний мужчина от полученных...

В Шостке произошло смертельное ДТП
05.10.2020 10:30

В Шостке произошло смертельное ДТП

В Шостке в ночь с субботы на воскресенье водитель легковушки не справился с управлением и совершил наезд на бетонную опору...

Новости

На Сумщине 22 612 случаев COVID-19: подробности
Сегодня 10:45
В Сумах официально подвели итоги выборов
20.11.2020 16:05
Патрульные задержали водителя, который, вероятно, причастен к смертельному ДТП
Сегодня 22:48
Сумщина на первом месте по приросту заболеваемости COVID-19
Сегодня 22:39
В Глухове во время пожара в гостинице эвакуировали 26 человек
Сегодня 18:46
В Глухове горел отель «Европа»
Сегодня 17:57
Синоптики предупреждают о гололедице на Сумщине
Сегодня 17:47
Полиция Сум разыскала и вернула домой несовершеннолетнюю беглянку
Сегодня 17:31
Поліцейські Шостки розшукують безвісті зниклого Дмитра Устименка
Сегодня 17:28
В Сумах снова остановились троллейбусы
Сегодня 14:11
Днепрянка, которая создала одежду из глуховской конопли, победила в конкурсе дизайнеров
Сегодня 11:07
На Сумщине 779 новых случаев коронавируса за сутки
Сегодня 08:44
view counter

Статьи

На щепкінській сцені – мюзикл «За двома зайцями»
Вчера 08:57
Сумщина потребує високотехнологічні робочі місця
20.11.2020 10:56
Що чекає на ринок праці Сумщини завтра?
19.11.2020 15:34
Сумські посадовці розповіли про умови організації дистанційного навчання в школах
18.11.2020 16:50
Почему не действует сниженный тариф на тепло?
17.11.2020 16:26
Аппарат SMAS лифтинга в Вашем СПА: новый вектор развития бизнеса ®
17.11.2020 13:20
Департамент соціального захисту населення інформує сумчан щодо реалізації програми надання житлових субсидій
17.11.2020 12:23
5 нюансів трудових відносин між працівником та фізичною особою-підприємцем
16.11.2020 15:12
Льготы и гранты. Как государство помогает культуре выйти из кризиса?
16.11.2020 14:04
Карантин выходного дня: аргументы «за» и «против»
16.11.2020 13:59
Аудит государства. Как Украине увеличить свои доходы?
16.11.2020 13:50
Скільки коштувала передвиборча кампанія кандидатів на посаду міського голови Сум
13.11.2020 08:48
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.