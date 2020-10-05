Патрульные задержали водителя, который, вероятно, причастен к смертельному ДТП

В результате ДТП мужчина получил множественные телесные повреждения, от которых погиб на месте происшествия. Водитель место ДТП оставил.
По информации Белопольского отделения полиции, к ДТП мог быть причастен водитель грузовика красного цвета. Его движение по этой дороге в момент совершения ДТП также зафиксировали камеры видеонаблюдения. На поиски беглеца были ориентированы все экипажи патрульной полиции, ведь автомобиль двигался в направлении областного центра. В то же время работники отдела розыска и обработки материалов ДТП начали проверять все грузовики по имеющимся базами данных.
Сегодня подобный автомобиль красного цвета был обнаружен в Сумах. Инспекторы направились на место отстоя этого транспортного средства. Сложная и кропотливая работа патрульных не была напрасной, ведь грузовик действительно имел механические повреждения передней части, характерные для этого ДТП. Далее полицейские быстро разыскали и задержали водителя и экспедитора. Водителем оказался 38-летний житель Стецьковки Сумского района. Он находился дома с явными признаками сильного алкогольного опьянения.
Сейчас оба мужчины оказывают показания следователям Белопольского отделения полиции. Известно, что по данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего) УК.
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