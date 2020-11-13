В центре Сум «Пежо» врезалась в дерево Вечером 22 ноября водитель «Пежо» не справился с управлением и врезался в дерево.

Авария произошла на перекрестке ул. Ильинская и Шевченко. Автомобиль до сих пор находится на месте аварии, частично перекрывая улицу Шевченко.