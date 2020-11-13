На Сумщине 23 167 случаев COVID-19: подробности

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 555 человек (Сумы - 157, Шостка – 70, Конотоп - 67, Ахтырка – 108, Глухов - 34, Белопольский р-н – 12, Велико-Писаревский р-н – 9, Глуховский р-н - 3, Конотопский р-н – 11, Краснопольский р-н – 6, Кролевецкий р-н – 1, Лебединский р-н - 1, Леповодолинский – 1, Ахтырский р-н – 23, Середина-Будский р-н - 2, Сумской р-н - 20, Тростянецкий р-н – 22, Шосткинский - 8 ).
За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 299 летальных случаев.
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 8485 человек, из них за минувшие сутки - 257 (Сумы - 117, Конотоп - 1, Ромны - 3, Лебедин – 81, Белопольский р-н - 1, Краснопольский р-н - 1, Лебединский р-н - 10, Липоводолинский – 12, Сумской р-н – 12, Тростянецкий р-н - 19).
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