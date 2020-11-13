Сколько сумчан лечатся от COVID-19 в больницах? Статистику предоставила сегодня, 23 ноября, во время аппаратного совещания в мэрии начальник горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, в 5-й горбольнице лежат 107 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, 45 – на кислородной поддержке, 9 – в отделении интенсивной терапии, 2 подключены к аппаратам ИВЛ. В 4-й больнице 31 пациент, 26 из них получают кислород свободным потоком. В детской городской больнице 21 пациент, из них 5 с подтвержденным диагнозом, 16 с подозрением, трое в отделении интенсивной терапии, 1 получает кислород свободным потоком.

Всего в городских больницах свободных 68 коек для взрослых, 94 – для детей.

Кроме того, сумчане лежат в областных учреждениях здравоохранения: в инфекционном центре 20 сумчан, 12 на кислородной поддержке, в госпитале ветеранов – 22.