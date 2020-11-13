В Сумах за неделю коронавирусом заболели на четверть горожан больше Об этом сегодня, 23 ноября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальник горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, за неделею заболело 2151 сумчанин, что на 24,2% больше, чем неделей ранее. Умерло 15 человек (на предыдущей неделе 19). Выздоровело 764 человека, 40 детей, 74 медработника.