17 тысяч штрафу оплатит роменчанин за нарушение правил самоизоляции Сумской апелляционный суд оставил без изменений постановление Роменского горрайонного суда, которым жителя города привлекли к административной ответственности за нарушение карантина.

Как следует из материалов дела, правонарушитель работает на нефтегазодобывающем предприятии. В августе этого года его коллегу госпитализировали в больницу с заболеванием COVID-19. Поскольку мужчина контактировал с больным, то ему открыли больничный и обязали находиться на самоизоляции. Однако, несмотря на указания семейного врача, он неоднократно нарушала правила карантина. В частности, по свидетельству медика, мужчина вместо того, чтобы сдать анализ ПЦР, пришел в больницу и, зайдя в ее кабинет, потребовал листок нетрудоспособности. На замечания и объяснения врача, что он не может находиться в помещении поликлиники и сначала должен сдать ПЦР-тест, ведь от его результата зависит срок самоизоляции, правонарушитель не реагировал. Вместе с тем, отмечал, что будет лететь в Турцию, поэтому не хочет сдавать никаких анализов. Врачу пришлось вызвать сотрудников полиции, которые и составили на мужчину протокол о совершении им административного правонарушения, предусмотренного ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение правил карантина людей).

Постановлением Роменского горрайонного суда лицо было признано виновным в совершении административного правонарушения и наложен штраф в размере одной тысячи необлагаемых минимумов граждан, что составляет 17000 гривен. Кроме того, взыскано с нарушителя карантина 420 гривен судебного сбора.

Однако мужчина не согласился с таким решением местного суда и пытался обжаловать его в суде апелляционной инстанции. Во время судебного разбирательства в Сумском апелляционном суде он отмечал, что в его действиях отсутствует состав административного правонарушения, которое ему инкриминируют. В контакте с больным он ни находился. О том, что ему нужно находиться на самоизоляции ему сообщила врач по телефону, никаких расписок о самоизоляции он никому не давал. Зато в день, когда на него составили протокол об административном правонарушении, он просто зашел к врачу, чтобы забрать листок временной нетрудоспособности. Вместе с тем, врач сказала, что больничный не отдаст, поскольку он нарушил правила самоизоляции. Почему медик написала заявление в полицию, он объяснить не может, и в ее кабинете он не «буянил».

Рассмотрев апелляционную жалобу, Сумской апелляционный суд оставил без изменений постановление суда первой инстанции о привлечении лица к административной ответственности, ведь в материалах дела имеются неопровержимые доказательства вины правонарушителя.