Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:52713

17 тысяч штрафу оплатит роменчанин за нарушение правил самоизоляции

Сумской апелляционный суд оставил без изменений постановление Роменского горрайонного суда, которым жителя города привлекли к административной ответственности за нарушение карантина.

Как следует из материалов дела, правонарушитель работает на нефтегазодобывающем предприятии. В августе этого года его коллегу госпитализировали в больницу с заболеванием COVID-19. Поскольку мужчина контактировал с больным, то ему открыли больничный и обязали находиться на самоизоляции. Однако, несмотря на указания семейного врача, он неоднократно нарушала правила карантина. В частности, по свидетельству медика, мужчина вместо того, чтобы сдать анализ ПЦР, пришел в больницу и, зайдя в ее кабинет, потребовал листок нетрудоспособности. На замечания и объяснения врача, что он не может находиться в помещении поликлиники и сначала должен сдать ПЦР-тест, ведь от его результата зависит срок самоизоляции, правонарушитель не реагировал. Вместе с тем, отмечал, что будет лететь в Турцию, поэтому не хочет сдавать никаких анализов. Врачу пришлось вызвать сотрудников полиции, которые и составили на мужчину протокол о совершении им административного правонарушения, предусмотренного ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение правил карантина людей).

Постановлением Роменского горрайонного суда лицо было признано виновным в совершении административного правонарушения и наложен штраф в размере одной тысячи необлагаемых минимумов граждан, что составляет 17000 гривен. Кроме того, взыскано с нарушителя карантина 420 гривен судебного сбора.

Однако мужчина не согласился с таким решением местного суда и пытался обжаловать его в суде апелляционной инстанции. Во время судебного разбирательства в Сумском апелляционном суде он отмечал, что в его действиях отсутствует состав административного правонарушения, которое ему инкриминируют. В контакте с больным он ни находился. О том, что ему нужно находиться на самоизоляции ему сообщила врач по телефону, никаких расписок о самоизоляции он никому не давал. Зато в день, когда на него составили протокол об административном правонарушении, он просто зашел к врачу, чтобы забрать листок временной нетрудоспособности. Вместе с тем, врач сказала, что больничный не отдаст, поскольку он нарушил правила самоизоляции. Почему медик написала заявление в полицию, он объяснить не может, и в ее кабинете он не «буянил».

Рассмотрев апелляционную жалобу, Сумской апелляционный суд оставил без изменений постановление суда первой инстанции о привлечении лица к административной ответственности, ведь в материалах дела имеются неопровержимые доказательства вины правонарушителя.

Общество
view counter

Статьи

На щепкінській сцені – мюзикл «За двома зайцями»
21.11.2020 08:57
Сумщина потребує високотехнологічні робочі місця
20.11.2020 10:56
Що чекає на ринок праці Сумщини завтра?
19.11.2020 15:34
Сумські посадовці розповіли про умови організації дистанційного навчання в школах
18.11.2020 16:50
Почему не действует сниженный тариф на тепло?
17.11.2020 16:26
Аппарат SMAS лифтинга в Вашем СПА: новый вектор развития бизнеса ®
17.11.2020 13:20
Департамент соціального захисту населення інформує сумчан щодо реалізації програми надання житлових субсидій
17.11.2020 12:23
5 нюансів трудових відносин між працівником та фізичною особою-підприємцем
16.11.2020 15:12
Льготы и гранты. Как государство помогает культуре выйти из кризиса?
16.11.2020 14:04
Карантин выходного дня: аргументы «за» и «против»
16.11.2020 13:59
Аудит государства. Как Украине увеличить свои доходы?
16.11.2020 13:50
Скільки коштувала передвиборча кампанія кандидатів на посаду міського голови Сум
13.11.2020 08:48
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.