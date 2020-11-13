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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:57492

В Сумах виновнику ДТП с тремя пострадавшими дали 3 года лишения свободы

По апелляционной жалобе прокуратуры виновник ДТП с тремя пострадавшими получил реальное наказание.

Речь идет о событии, которое произошло 10 августа 2019 года около 20.00 Находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также не имея водительского удостоверения, водитель «Ford Fiesta» двигался по второстепенной дороге со стороны с. Вировка Конотопского района в направлении главной дороги Батурин - Конотоп - Сумы. Приблизившись к перекрестку, водитель не предоставил дорогу транспортным средствам, которые двигались по главной дороге, поэтому допустил столкновение с автомобилем «Daewoo Nexia». В результате ДТП пассажирка «Ford Fiesta» получила тяжкие телесные повреждения, водитель и пассажир «Daewoo Nexia» отделались повреждениями средней тяжести.

Суд первой инстанции признал обвиняемого виновным в инкриминируемом преступлении и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы, при этом освободил от отбывания наказания, назначив испытательный срок.

Прокуратура категорически не согласилась с таким решением суда и обжаловала его в апелляционной инстанции. Позицию прокуратуры также поддержали потерпевшие, по их словам, раскаяние обвиняемого не является истинным, а лишь свидетельствует о желании избежать наказания, поскольку во время досудебного расследования и судебного разбирательства он менял свои показания, даже утверждал, что именно потерпевшая находилась за рулем «Ford Fiesta».

Сумской апелляционный суд согласился с доводами прокуратуры, поэтому 27-летнего обвиняемого приговорили к наказанию в виде лишения свободы на срок три года (ч. 2 ст. 286 УК Украины), сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право
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