Сумчане стали больше болеть ОРВИ Об этом сообщила сегодня, 23 ноября, начальник горотдела здравоохранения Елена Чумаченко во время аппаратного совещания в мэрии.

По данным еженедельного мониторинга, на прошлой неделе в Сумах зарегистрировано 1336 случаев заболевания ОРВИ, что на 29,7% больше, чем за предыдущую неделю (939). Среди заболевших 43% это дети до 18 лет. Интенсивный показатель заболеваемости составляет 505,7 на 10 тыс. населения, что ниже порогового уровня – 665,3. Госпитализировано на прошлой неделе 29 жителей города – все дети. Это 2,2% ото всех заболевших. Заболеваний гриппом и летальные случаи не зарегистрированы.

На сегодня 395 человек провели вакцинацию против гриппа.