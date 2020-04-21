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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:10294

Сумчане стали больше болеть ОРВИ

Об этом сообщила сегодня, 23 ноября, начальник горотдела здравоохранения Елена Чумаченко во время аппаратного совещания в мэрии.

По данным еженедельного мониторинга, на прошлой неделе в Сумах зарегистрировано 1336 случаев заболевания ОРВИ, что на 29,7% больше, чем за предыдущую неделю (939). Среди заболевших 43% это дети до 18 лет. Интенсивный показатель заболеваемости составляет 505,7 на 10 тыс. населения, что ниже порогового уровня – 665,3. Госпитализировано на прошлой неделе 29 жителей города – все дети. Это 2,2% ото всех заболевших. Заболеваний гриппом и летальные случаи не зарегистрированы.

На сегодня 395 человек провели вакцинацию против гриппа.

Общество ОРВИ

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