Мэр Сум определился с приоритетами на следующий год Сегодня, 23 ноября, на аппаратном совещании мэр Сум Александр Лысенко заявил, что следующий год в Сумах будет годом медицины.

- Хорошо, что мы еще четыре года назад и ЦГБ начали ремонтировать, и детскую больницу, и 4-ю никому не отдали, чтобы ее приватизировали, - напомнил он. - Я понимаю, что есть госпрограммы – и 1-я больница у нас попала в такой проект и получила оборудование, но мы должны рассчитывать и на свои силы. Потому следующий год будет годом медицины не только в том, что касается наших полномочий (ремонты и содержание больниц), но нам надо покупать и соответствующее оснащение. Чтобы сумчанам не надо было ехать в Киев или Харьков, чтобы получить услуги необходимого уровня. Потому что там за эти услуги приходится довольно дорого платить. Мы же должны в Сумах обеспечить сумчан максимально бесплатными медуслугами, какие только можем предоставить на уровне нашего города. В первую очередь, это касается не только проблем с коронавирусом, но и оборудования для бесплатного КТ.

Мэр дал поручение проработать этот вопрос с новыми депутатами – какое именно оборудование необходимо и заложить финансирование на него.

Второе направление, которое он озвучил, – это экология. Он поручил директору департамента инфраструктуры еще раз пообщаться с экологами.

- Сумка должна быть нормального вида. Руководство Сумского района поменялось, и я думаю, мы сможем решить, наконец, неразрешимые вопросы. Возможно, это будут государственные программы. Но наводить порядок с нашими реками и водоемами (Косовщина) давно пора, - резюмировал мэр.