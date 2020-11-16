Поліція застерігає сумчан-водіїв: будьте вкрай уважними та обачними в дорозі під час негоди Як свідчить статистика, взимку та у перехідні міжсезонні періоди найбільш частими причинами ДТП з вини водіїв є перевищення швидкості, недотримання дистанції, недотримання черговості проїзду, неуважність і нетверезий стан.

Водії транспортних засобів, пам’ятайте:

- Головне правило водіння взимку − дотримання безпечної дистанції між автомобілями.

- Відстань між транспортними засобами на сухій дорозі повинна бути щонайменше 3 метри, а на мокрій, засніженій та в ожеледь ця цифра збільшується в декілька разів. Безпечна відстань між автомобілями 3-4 корпуси авто.

- В жодному разі не варто паркуватися вздовж дороги, аби не заважати снігоприбиральній техніці, інакше доведеться вибиратися із «замету».

- Також взимку слід паркувати машину трохи далі від будинку, щоб її не пошкодили бурульки.

- Пересування на слизькій дорозі повинно здійснюватися на мінімальній швидкості.

Основні правила зимової їзди:

- На початку осінньо-зимового сезону не забувайте вчасно змінити літню гуму на зимову.

- Перед виїздом очищуйте машину від снігу повністю, адже сніг на кузові спотворює світлові сигнали габаритних вогнів, а «снігова шапка» на даху з часом тане і може зсунутись на лобове скло.

- Перевірте наявність в багажнику буксирувального троса і лопати.

- Під час їзди не гальмуйте різко на слизькій дорозі, адже авто стає некерованим.

- Якщо спрацювала система блокування коліс, то негайно відпустіть педаль та зменшуйте швидкість частим і переривчастим натисканням на гальма.

- Не здійснюйте різких маневрів. Набагато краще потрапити у неглибоку вибоїну, ніж злетіти з дороги під час її об’їзду.

- Намагайтеся не обганяти машини, особливо коли на лівій смузі лежить сніг, ожеледиця або «каша» із мокрого снігу.x

- Під час руху вгору по схилу обирайте таку передачу, щоб її не доводилося перемикати до самого верху. Перемикання передачі може спровокувати пробуксовування коліс.

- Під час спуску рекомендують застосовувати гальмування двигуном, ввімкнувши знижену передачу.

- Не забувайте про пішоходів. Під час наближення до пішохідних переходів знижуйте швидкість, адже людина на дорозі може підковзнутися і впасти.

Усі учасники дорожнього руху повинні бути взаємно ввічливими і беззаперечно дотримуватись основних правил безпеки! Ваше життя та життя оточуючих у ваших руках!

Відділ комунікації поліції Сумської області