На Сумщине из спецбольницы сбежали двое осужденных Днем 22 ноября в дежурную часть Роменского отдела полиции поступило сообщение от дежурного врача областной специализированной Роменской больницы о том, что территорию больницы самовольно покинули двое осужденных граждан 37-ми и 26-ти лет, которые проходили здесь лечение.

Один из беглецов был осужден по ч.4 ст. 296 «Хулиганство», другой - по ч.2 ст. 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» Уголовного кодекса Украины.

Узнав о побеге осужденных, в полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст. 394 «Побег из специализированного лечебного учреждения» Уголовного кодекса Украины и начали розыск беглецов. Около 23.00 того же дня мужчин было выявлено и задержано в городе Чернигов, недалеко от места жительства одного из них, работниками полиции Сумщины и Черниговщины.

Как установили правоохранители, беглецы сумели открыть запертую на ключ дверь, вышли во двор, а затем за территорию лечебного учреждения. На одной из улиц «поймали» такси, на котором добрались сначала до Конотопа, а оттуда, электричкой до Нежина, и еще одним автомобилем в Чернигов.

За побег из специализированного лечебного учреждения осужденным может грозить наказание в виде ареста на срок до шести месяцев или лишение свободы на срок до двух лет. Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.