На Сумщине полиция расследует ДТП, в котором погиб человек 21 ноября, около 17.30, на автодороге «Сумы-Путивль-Глухов», между городами Белополье и Ворожба, неизвестный автомобиль совершил наезд на пешехода, после чего скрылся с места происшествия.

От полученных травм мужчина погиб на месте.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по факту ДТП, правоохранители уже установили личность водителя и автомобиль, на котором он двигался. Водителем оказался 38-летний житель Сум.

В отношении него следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 135 Уголовного кодекса Украины «Оставление в опасности».

Теперь, кроме ответственности за совершенное дорожно-транспортное происшествие, ему грозит еще и наказание за оставление без помощи потерпевшего в опасном состоянии. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.