На Сумщине полиция расследует ДТП, в котором погиб человек

От полученных травм мужчина погиб на месте.
В ходе расследования уголовного производства, открытого по факту ДТП, правоохранители уже установили личность водителя и автомобиль, на котором он двигался. Водителем оказался 38-летний житель Сум.
В отношении него следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 135 Уголовного кодекса Украины «Оставление в опасности».
Теперь, кроме ответственности за совершенное дорожно-транспортное происшествие, ему грозит еще и наказание за оставление без помощи потерпевшего в опасном состоянии. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.