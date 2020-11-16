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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:01265

Стартує Другий онлайн Міжнародний конкурс-фестиваль дитячо-юнацької творчості «Перлина Fest»

Українська асоціація районних та обласних рад долучилася до роботи з підготовки соціального проекту – Другого онлайн Міжнародного конкурсу-фестивалю дитячо-юнацької творчості «Перлина Fest», який відбудеться за сприяння Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Української асоціації районних та обласних рад» і Міністерства культури та інформаційної політики України.

Наразі вся країна зіткнулася з обмеженнями в соціальному житті, діти втратили звичне шкільне життя, заняття в гуртках, повноцінні прогулянки, зустрічі з друзями і часто навіть з родичами.

Але конкурс «Перлина Fest» переходить в online формат!

Фестиваль відбувається під девізом: «Творчість заради майбутнього!» та має на меті показати усю культурну різноманітність України, увібравши самобутність традицій, що передаються від покоління до покоління протягом нашої історії. Його особливістю стало те, що звичаї своєї місцевості продемонстрували молоді українці, а конкурсні дисципліни не обмежуватимуться однією категорією. Окремою номінацією Конкурсу стала «Перлина громади» (особливий твір, який розкриває самобутність культури регіону України).

Прийом заявок на Другий онлайн-конкурс «Перлина Fest» відбудеться до 15 грудня 2020 року.

Організатори Конкурсу просять долучатися всіх бажаючих.

Контакти оргкомітету: 044 586-40-11, 067 520-11-35.

Посилання: http://www.perlyny.com.ua

 
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