Житель Шостки потерял в Интернете 5 тысяч грн Еще одной жертвой интернет-аферистов стал 44-летний житель Шостки.

В полицию Шостки обратился 44-летний местный житель, который рассказал, что пытался через известный сайт продать автозапчасть за 3000 гривен. В тот же день через мессенджер он получил предложение от потенциального покупателя. Они обсудили условия покупки и сошлись на том, что стоит воспользоваться услугой сайта «доставка».

Заявитель получил ссылку на страницу этого ресурса, и по ней перешел на соответствующий сайт. Там ввел необходимые данные своей банковской карты: номер, срок ее действия и cvv-код, находящийся на обратной стороне финансового документа. Впрочем, денег он так и не получил.

Через некоторое время ему позвонил неизвестный, назвавшийся в разговоре сотрудником службы безопасности банка, где он обслуживается. «Банкир» рассказал, что для зачисления денег на его счет нужны данные другой карты, баланс на которой превышает 3000 гривен. Не разобравшись полностью в ситуации, мужчина продиктовал такие же данные уже другого своего финансового документа и код, который пришел ему в смс из банка. После этого с его счета было снято 4800 гривен, а переписку в мессенджере «покупатель» быстро удалил.

В полиции по данному факту открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, в рамках которого ведутся поиски злоумышленника, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.