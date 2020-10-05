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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:39233

В Сумах 126 учеников будут осваивать школьную программу дистанционно

На прошлой неделе сумские школы собрали 126 заявлений от родителей учеников, на основании которых для них будет организована дистанционная форма получения общего среднего образования.

Об этом сегодня, 23 ноября, на аппаратном совещании в мэрии сообщила начальник горуправления образования и науки Антонина Данильченко.

- Дистанционная форма обучения будет реализована на базе школ №№1, 2, 10, 17, 19, 22 и 29 – по параллели классов, как нам разрешает законодательство, - уточнила чиновник. – Нормативно-правовыми документами предусмотрено, что собственник имеет право определить подчиненные ему учебные заведения - чтобы там организовать получение образования дистанционно. Также во многих школах есть возможность использовать в учебном процессе дистанционные технологии: когда дети занимаются в классе, а ребенок, который в силу определенных причин не может посещать коллектив, к ним подключается онлайн. Для такого отдаленного обучения планируем закупить вэб-камеры, чтобы ученик видел доску и учителя. Этот вопрос уже отработан с департаментом финансов и школы будут закупать дополнительные веб-камеры. На сегодня мы всех желающих получать дистанционное образование уже охватили, но процесс продолжается – согласно условиям, которые связанные с карантином.

Общество Дистанционное образование

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