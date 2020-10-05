В Сумах 126 учеников будут осваивать школьную программу дистанционно

Об этом сегодня, 23 ноября, на аппаратном совещании в мэрии сообщила начальник горуправления образования и науки Антонина Данильченко.
- Дистанционная форма обучения будет реализована на базе школ №№1, 2, 10, 17, 19, 22 и 29 – по параллели классов, как нам разрешает законодательство, - уточнила чиновник. – Нормативно-правовыми документами предусмотрено, что собственник имеет право определить подчиненные ему учебные заведения - чтобы там организовать получение образования дистанционно. Также во многих школах есть возможность использовать в учебном процессе дистанционные технологии: когда дети занимаются в классе, а ребенок, который в силу определенных причин не может посещать коллектив, к ним подключается онлайн. Для такого отдаленного обучения планируем закупить вэб-камеры, чтобы ученик видел доску и учителя. Этот вопрос уже отработан с департаментом финансов и школы будут закупать дополнительные веб-камеры. На сегодня мы всех желающих получать дистанционное образование уже охватили, но процесс продолжается – согласно условиям, которые связанные с карантином.
На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Перевод школ города Сумы на дистанционное обучение до конца 2020 года».... 3
Со 2 ноября возобновился образовательный процесс в сумских школах, дистанционно.... 1
Управление образования и науки рекомендует временно продолжить дистанционное обучение....
С 12 октября все школы Шосткинского района перешли на дистанционную форму обучения....
В связи с обострением ситуации с заболеванием COVID-19 сумские школьники уходят на дистанционное обучение....